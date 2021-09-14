Наступает Возрождение в вопросах экологии»: от экологической ответственности к активному участию в формировании экологической культуры общества

Байгали Серкебаев: «Я думаю, подписание Меморандума – первые шаги в сторону улучшения экологии нашей планеты. Эта тема очень популярна у молодёжи. Мы жили беззаботно, тратили воду, бумагу, леса, но настало время меняться».



Анна Семенович: «Звёзды всегда с удовольствием принимают участие в таких потрясающих проектах. В свою очередь я отказалась от натурального меха. Контролирую себя, чтобы не включать напрасно воду. Думаю, на публичных людях лежит большая ответственность. Мы должны себя вести достойно, сохранять нашу планету, наш дом».



«Я всегда пристально относился к тому, что делают мои кумиры, – рассказал Тимур Родригез. – И мы должны тоже становиться примером. Каждый артист говорит: «Я хочу оставить след в истории». Сейчас этот след может быть осязаемым. И мы не имеем права молчать».



«Как в истории человечества были тёмные века, потом Раннее Возрождение, потом Позднее Возрождение, так и сейчас: XX век был Тёмным веком, и наступает Возрождение в вопросах экологии», – резюмировал Дмитрий Медников.