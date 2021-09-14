Наступает Возрождение в вопросах экологии»: от экологической ответственности к активному участию в формировании экологической культуры общества

13 сентября в пресс-центре ТАСС состоялось подписание Меморандума экологической ответственности между «Русской Медиагруппой» и Российским экологическим обществом. Подписание Меморандума сопровождала пресс-конференция, в которой приняли участие звёзды российского шоу-бизнеса.
Перед представителями СМИ выступили управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников и председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, поставившие свои подписи под Меморандумом, а также артисты российской эстрады: певица, ведущая «Русского Радио» Анна Семенович, певица Юлия Савичева, шоумен, певец Тимур Родригез, музыкант Байгали Серкебаев, присоединившийся к дискуссии онлайн.
Главной темой пресс-конференции стала необходимость создать в обществе новую экологическую культуру. Участники дискуссии обсудили, какая роль в этой работе принадлежит лидерам общественного мнения.
«В нашей стране проходит много мероприятий, направленных на экологизацию общества, но формирование новой культуры, развитие эко-привычек – базовое условие, чтобы сделать нашу жизнь более экологичной, – отметил в своей приветственной речи председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. – Через лидеров общественного мнения происходит формирование экологической культуры, ведь за каждым музыкантом, артистом стоит аудитория. Я выражаю благодарность «Русской Медиагруппе» за то, что мы вместе делаем мир лучше и чище».
«Мы посчитали своевременной инициативой объявить Год экологии в русской музыке в интересах устойчивого развития, что сделали на ВЭФ-2021, – говорит управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. – Для нас очень важно объединить разные индустрии. Мы вовлекаем в работу тех, кто занимается непосредственно вопросами экологии, и надеемся, что нам будут доверять в том, что касается популяризации общественного мнения. Мы предложили артистам, которых любят зрители, разделить экологические ценности и вместе распространять новую общественную норму».
Представители шоу-бизнеса, принявшие участие в дискуссии, подтвердили свою ответственность в вопросах распространения идей бережного отношения к природе и важность личного примера. Артисты рассказали о своих экологических привычках. Байгали Серкебаев, Юлия Савичева, Тимур Родригез отметили, что их дети уже живут с новыми принципами и сами напоминают родителям о необходимости заботы об окружающем мире. Перед лидерами общественного мнения стоит задача вовлечь в новую экологическую культуру и старшее поколение, для которого раздельный сбор мусора, переработка вещей и другие нормы экологичного поведения – пока непривычны.
Байгали Серкебаев: «Я думаю, подписание Меморандума – первые шаги в сторону улучшения экологии нашей планеты. Эта тема очень популярна у молодёжи. Мы жили беззаботно, тратили воду, бумагу, леса, но настало время меняться».
Анна Семенович: «Звёзды всегда с удовольствием принимают участие в таких потрясающих проектах. В свою очередь я отказалась от натурального меха. Контролирую себя, чтобы не включать напрасно воду. Думаю, на публичных людях лежит большая ответственность. Мы должны себя вести достойно, сохранять нашу планету, наш дом».
«Я всегда пристально относился к тому, что делают мои кумиры, – рассказал Тимур Родригез. – И мы должны тоже становиться примером. Каждый артист говорит: «Я хочу оставить след в истории». Сейчас этот след может быть осязаемым. И мы не имеем права молчать».
«Как в истории человечества были тёмные века, потом Раннее Возрождение, потом Позднее Возрождение, так и сейчас: XX век был Тёмным веком, и наступает Возрождение в вопросах экологии», – резюмировал Дмитрий Медников.
Подписание Меморандума с Российским экологическим обществом стало важным шагом в рамках Года экологии в русской музыке после подписания «зелёного соглашения» с «Российским экологическим оператором». Документ был разработан «Русской Медиагруппой» в сотрудничестве с Российским экологическим обществом, которое является крупнейшей в стране общественно-экспертной площадкой по развитию и реализации экологических инициатив и проектов.
Меморандум состоит из десяти пунктов, описывающих шаги по продвижению идеологии бережного отношения к природе и рационального природопользования.