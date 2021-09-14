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«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра

Lenta.ru
26 минут назад

Депутаты от фракции «Единой России», а также сенаторы-единороссы во вторник, 14 сентября, внесли в Государственную думу законопроект об отмене обязательного техосмотра для владельцев автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что законопроект был подготовлен первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, руководителем думской фракции партии Сергеем Неверовым, а также председателем комитета Государственной думы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым и председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым.

Обязательный техосмотр будет необходим только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины или мотоцикла старше четырех лет. Данная инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Она позволит сократить количество техосмотров с 30 до 6-8 миллионов в год.

Документ одобрили в правительстве. Он может быть принят до конца 2021 года.

Общество,Андрей Кутепов,Евгений Москвичев,Сергей Неверов,Андрей Турчак,Единая Россия,Совет Федерации,Госдума,
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