Умерла заслуженная артистка РСФСР Алла Козельская

Заслуженная артистка РСФСР, звезда Волковской сцены Алла Козельская умерла на 85-м году жизни. Об этом сообщает Ярославский Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова.

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«11 сентября 2021 года в возрасте 84 лет скончалась заслуженная артистка РСФСР Алла Васильевна Козельская. Лучшие годы своей артистической карьеры она отдала служению на Волковской сцене, где сыграла множество запоминающихся ролей», - говорится в сообщении театра.

Козельская окончила Ярославское театральное училище, затем – Ярославский пединститут. Около сорока лет работала в

Ярославском театре имени Волкова.

Её первой большой ролью на Волковской сцене стала роль княжны Мери в спектакле «Печорин», который был одной из визитных карточек театра.

Козельская известна по ролям в классических постановках - Натальи в «Вассе Железновой», Софьи в «Недоросле», Оливии в «Двенадцатой ночи». Играла роли первого плана в современных постановках, таких как «Исполнение желаний», «Ретро», «Змеелов», «Березовая ветка», «Серебряная свадьба», «Звезда немого кино». Ее приглашали в комедийные постановки («Мораль пани Дульской», «Моя профессия – синьор из общества», «Женское постоянство») и в сложные драматические спектакли («Фальшивая монета», «Человек есть человек»).

Прощальными работами Козельской в Волковском театре стали роли Екатерины II в спектакле «Любовь – книга золотая» и актрисы Елены Ивановны Кручининой в «Без вины виноватых».