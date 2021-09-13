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«Спутник Лайт» показал эффективность до 84% у пожилых пациентов в Аргентине

Мария Иванова
1 час назад

Российская антикоронавирусная вакцина «Спутник Лайт» показала эффективность в 78,6 - 83,7 процента по результатам исследования, проведенного среди аргентинцев 60–79 лет. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Спутник Лайт» показал эффективность до 84% у пожилых пациентов в Аргентине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Результаты исследования опубликовали в Международном рецензируемом журнале EClinicalMedicine, выпускаемом авторитетным медицинским изданием The Lancet.

Также «Спутник Лайт» продемонстрировал эффективность против госпитализаций на уровне в 82,1 - 87,6 процента.

Эти расчеты основаны на данных более 40 тысяч человек (данные предоставило министерство здравоохранения Буэнос-Айреса). В РФПИ подчеркнули, что «Спутник Лайт» доказал свою эффективность против всех существующих штаммов коронавируса.

Вакцину «Спутник V», разработанную центром Гамалеи, зарегистрировали первой в России. В The Lancet в феврале опубликовали результаты третьей фазы исследований препарата. Она показала, что его эффективность после получения второй дозы составляет 91,6 процента.

В июле журнал Nature опубликовал статью о безопасности «Спутника V».

По результатам анализа 3,8 миллиона привившихся россиян, эффективность «Спутника V» составила 97,6 процента. К 13 сентября 2021 года препарат одобрили в 70 странах.

«Спутник Лайт» - первый компонент «Спутника V». Однокомпонентный «Спутник» показал эффективность в 93,5 процента в ходе вакцинации в Парагвае. У привитых им не выявили серьезных нежелательных побочных эффектов, после него не было летальных исходов и случаев церебрального венозного тромбоза.

Общество,Российский фонд прямых инвестиций,Аргентина,
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