«Спутник Лайт» показал эффективность до 84% у пожилых пациентов в Аргентине

Российская антикоронавирусная вакцина «Спутник Лайт» показала эффективность в 78,6 - 83,7 процента по результатам исследования, проведенного среди аргентинцев 60–79 лет. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Результаты исследования опубликовали в Международном рецензируемом журнале EClinicalMedicine, выпускаемом авторитетным медицинским изданием The Lancet.
Также «Спутник Лайт» продемонстрировал эффективность против госпитализаций на уровне в 82,1 - 87,6 процента.
Эти расчеты основаны на данных более 40 тысяч человек (данные предоставило министерство здравоохранения Буэнос-Айреса). В РФПИ подчеркнули, что «Спутник Лайт» доказал свою эффективность против всех существующих штаммов коронавируса.
Вакцину «Спутник V», разработанную центром Гамалеи, зарегистрировали первой в России. В The Lancet в феврале опубликовали результаты третьей фазы исследований препарата. Она показала, что его эффективность после получения второй дозы составляет 91,6 процента.
В июле журнал Nature опубликовал статью о безопасности «Спутника V».
По результатам анализа 3,8 миллиона привившихся россиян, эффективность «Спутника V» составила 97,6 процента. К 13 сентября 2021 года препарат одобрили в 70 странах.
«Спутник Лайт» - первый компонент «Спутника V». Однокомпонентный «Спутник» показал эффективность в 93,5 процента в ходе вакцинации в Парагвае. У привитых им не выявили серьезных нежелательных побочных эффектов, после него не было летальных исходов и случаев церебрального венозного тромбоза.