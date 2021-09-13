Россияне начали бронировать в лесу грибы. С такой ситуацией столкнулся один из любителей лесной охоты, обнаружив на деревьях листки просьбой «Не рвать, найден 06.09.21. Подрастет — сам заберу». Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось снятое грибником видео.

На кадрах видно, как мужчина идет по лесной чаще, где на деревьях прикреплены листы формата А4, предупреждающие людей о том, что некто сам явится и заберет растущие под ними лесные дары.