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«Подрастет — сам заберу»: россиянин увидел «забронированные» грибы в лесу. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Россияне начали бронировать в лесу грибы. С такой ситуацией столкнулся один из любителей лесной охоты, обнаружив на деревьях листки просьбой «Не рвать, найден 06.09.21. Подрастет — сам заберу». Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось снятое грибником видео.

На кадрах видно, как мужчина идет по лесной чаще, где на деревьях прикреплены листы формата А4, предупреждающие людей о том, что некто сам явится и заберет растущие под ними лесные дары.

«Это я зашел в деревне у себя за грибами. Может, я чего-то не понимаю. Или теперь так положено?» — удивился автор ролика.

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