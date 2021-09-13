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Глава Забайкальского края и мэр Читы не дождались маршрутку. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Глава Забайкальского края Александр Осипов и мэр Читы Александр Сапожников во время проверки работы общественного транспорта на протяжении часа ждали маршрутку, которая так и не приехала. Об этом глава региона сообщил в своем видео, которое он записал на конечной остановке маршрутного автобуса 35. Запись опубликована на официальной странице политика в Instagram.

Губернатор края Александр Осипов и руководитель городской администрации Александр Сапожников решили проинспектировать график работы маршруток сразу после прямого эфира, во время которого читинская школьница пожаловалась на то, что вынуждена каждое утро мерзнуть в ожидании общественного транспорта по дороге в школу.

«Друзья, поехал сразу после эфира на конечную остановку 35-го маршрута. Прождал до 22:00 — и ни одной маршрутки. Я, конечно, понимаю, что вечер воскресенья, но график есть график, друзья, надо работать. Жители жалуются, что и в будние дни ситуация такая же», – заявил Осипов.

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