«Друзья, поехал сразу после эфира на конечную остановку 35-го маршрута. Прождал до 22:00 — и ни одной маршрутки. Я, конечно, понимаю, что вечер воскресенья, но график есть график, друзья, надо работать. Жители жалуются, что и в будние дни ситуация такая же», – заявил Осипов.