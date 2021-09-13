Крестный ход с мощами Александра Невского прошел в Петербурге.Видео

В Санкт-Петербурге прошел крестный ход с мощами Александра Невского . Шествие возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Видео появилось на портале «Ruptly».

По сообщению пресс-службы Санкт-Петербургской епархии, участие в крестном ходе приняли порядка тысячи человек. Перед началом шествия патриарх Кирилл провел праздничную литургию в Свято-Троицком соборе. После священнослужители, верующие и прихожане храма пронесли ковчег с мощами Александра Невского до площади перед Александро-Невской лаврой. Там был отслужен молебен в сослужении архиереев.