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Крестный ход с мощами Александра Невского прошел в Петербурге.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Санкт-Петербурге прошел крестный ход с мощами Александра Невского. Шествие возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Видео появилось на портале «Ruptly».

По сообщению пресс-службы Санкт-Петербургской епархии, участие в крестном ходе приняли порядка тысячи человек. Перед началом шествия патриарх Кирилл провел праздничную литургию в Свято-Троицком соборе. После священнослужители, верующие и прихожане храма пронесли ковчег с мощами Александра Невского до площади перед Александро-Невской лаврой. Там был отслужен молебен в сослужении архиереев.

Стоит отметить, что 12 сентября Русская православная церковь отмечает день перенесения мощей канонизированного князя в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге в 1724 году.

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