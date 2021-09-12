«Макдоналдс» решил добавить в меню бургер без мяса

«Макдоналдс» анонсировал начало продаж растительного бургера McPlant. Тестовый запуск пройдёт в десяти ресторанах британского города Ковентри в конце сентября. О готовности сети ресторанов быстрого питания добавить бургер из искусственного мяса в меню стало известно в 2020 году. Его ключевой элемент — растительная котлета, которая была разработана в сотрудничестве с Beyond Meat. Бургер получил сертификат Vegetarian Society, поэтому блюдо может называться на 100% веганским продуктом.

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О скором появлении растительного бургера в меню «Макдоналдса» сообщил портал Food&Wine. Кроме искусственного мяса в бургере есть сыр из горохового протеина и веганская булочка. Готовить такие бургеры будут отдельно от остальных, чтобы их ингредиенты не соприкасались с классическими или с другой посудой.

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В середине октября растительный бургер можно будет попробовать и в других ресторанах Великобритании и Ирландии — он появится более чем в 250 ресторанах «Макдоналдса».

Сыр из горохового белка и веганскую булочку с кунжутом для бургера также разработали в Beyond Meat. Кроме того, в блюдо для веганов добавят кетчуп, горчицу, веганский соус, лук, солёные огурцы, листья салата и помидоры.

Ранее в Beyond Meat объявили о заключении трёхлетнего соглашения с «Макдоналдсом». Компания выступит в качестве «предпочтительного поставщика» бургеров McPlant, а также будет сотрудничать с сетью ресторанов для разработки дополнительных продуктов на растительной основе, включая растительное куриное мясо, растительную свинину, а также яйца на растительной основе.

Обозреватели, которые успели познакомиться с веганским бургером, похвалили его за «мясной» вкус котлеты и качество сыра.

«Раньше я считала почти все веганские сыры несъедобными, но этот было трудно отличить от стандартного ломтика сыра», — заявила ресторанный критик Розалин Фентон. Она добавила, что «бургер точно имитирует вкус и текстуру мяса», поэтому те, кто относится к заменителям мяса скептически, могут и не заметить разницу между McPlant и обычным бургером.