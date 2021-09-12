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Эпидемиолог рассказал, когда россияне смогут снять маски

Газета.Ru
1 час назад

Эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский заявил, что маски пока необходимо носить всем, в том числе вакцинированным. Об этом он сообщил радио Sputnik.

Эпидемиолог рассказал, когда россияне смогут снять маски
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, в сентябре люди возвращаются из других регионов и из-за границы, что может вызвать новую волну заболевания.

«Все это может увеличить риск передачи коронавируса, в том числе каких-то новых штаммов. Я думаю, что маски нужно носить по крайней мере до Нового года», — сказал он.

Покровский подчеркнул, что чем меньше людей носят маски в общественных местах, тем выше риск нового подъема заболеваемости.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировали 18 554 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Случаи новой коронавирусной инфекции зафиксировали в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 332 (7,2%) без клинических проявлений. Больше всего заражений было зарегистрировано в Санкт-Петербурге (1597), Москве (1592) и Московской области (718). Меньше всего — в Магаданской области (26), Чукотском автономном округе (16) и в Ненецком автономном округе (14).

Общество,Вадим Покровский,РАН,ИА Sputnik,
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