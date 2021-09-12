РПЦ оскорбилась памятником Дзержинскому в Крыму

«Его снесут местные жители, в ком еще жива память тех страшных событий: десятилетий адских мук, в которые ввергли страну эти "благодетели", доведшие сначала страну до полного развала, а потом "ремонтировавшие" мосты и паровозы», — сказал представитель РПЦ и добавил, что лично он выступает категорически против появления подобных памятников.

«Это оскорбляет память миллионов невинных жертв террора, голода, холода, мучений, пыток, тюрем, лагерей и разорения Отечества», — подытожил священнослужитель.

Памятник в Симферополе появился ранее в сентябре. Торжественную церемонию открытия приурочили к годовщине со дня его рождения. В управлении ФСБ по республике сказали, что Дзержинский поднимал страну из разрухи нищеты, передает «Комсомольская правда. Крым».

«Благодаря его участию, были восстановлены две тысячи мостов, отремонтированы почти три тысячи паровозов и более десяти тысяч километров железнодорожного пути», — рассказали в ФСБ.

В 1926 году Лубянская площадь в Москве была переименована в площадь Дзержинского в честь скончавшегося летом того же года Феликса Дзержинского, основателя ВЧК — советской службы госбезопасности. В 1958-м там появился памятник, в августе 1991 года памятник убрали, с того момента он находится в парке «Музеон». Спустя несколько десятилетий Прокуратура Москвы признала незаконным демонтаж и перенос памятника.