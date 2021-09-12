Памфилова заявила о неравнодушии к будущему России

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, которая отмечает 12 сентября день рождения, заявила о неравнодушном отношении к будущему России, в связи с этим ЦИК создал все условия для проведения честных выборов. По ее словам, в России одна из самых прозрачных избирательных систем в мире.

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Памфилова отметила, что работа в ЦИК очень неблагодарная, потому что приходится «находиться на перекрестке, где немало недовольных».

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«Когда меня пытались «доброжелатели», мягко говоря, обвинить в том, что я «прилипла» к какой-то кормушке... Ну, что тут скажешь? На самом деле, если говорить о моих каких-то «имущественных» и прочих интересах, я ничего не приобрела, а только потеряла за это время. «Корыстный, материальный фактор» точно не работает», – рассказала Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда».

По ее словам, согласно декларации о доходах, в ее собственности находится

дом, гараж и автомобиль Volkswagen Beetle. «За рубежом ничего нет, родственников за рубежом тоже нет. На родственников ничего не переводила. Исключаем материальный фактор», – добавила она.

«С одной стороны, потому что идет конкуренция, каждый считает себя победителем... С другой стороны, вы думаете, в регионах так просто? Мы там чистили, у нас сколько было в регионах одиозных. В 2016-м, когда мы приходили, от скольких пришлось избавиться недобросовестных председателей, от уродливых комиссий, от административного ресурса. Когда местный начальник под себя все гребет, выкручивает руки нашим несчастным женщинам, потом прячется за их юбки, подставляя их под удар, и так далее. Мы за эти годы почистили систему», – заявила она.

Председатель ЦИК отметила, что были созданы все условия для проведения честных выборов. По ее словам, в России одна из самых прозрачных избирательных систем в мире.

«Я бы сейчас с удовольствием выращивала помидоры в Подмосковье, где живу, сажала бы деревья. Потому что это дело люблю, хожу на субботники, собираю мусор... Я хочу заниматься экологией, хочу, чтобы речки чистые были, чтобы у нас леса росли. Это для души, для сердца. Выращиваю на даче цветочки. Приятная, милая жизнь. Но мы формируем избирательную систему беспрецедентную по прозрачности. Она уже начинает работать, и все тайное сейчас становится явным», – заявила Памфилова.

По ее словам, прозрачная избирательная система значит, что достоверность результатов трудно исказить, система работает на другое качество управления страной. «Поэтому свою лепту, я считаю, мы с моими коллегами вносим именно в это», – указала она.

«Чтобы люди шли на выборы и были уверены в том, что их голос не просто что-то значит, а ЗНАЧИТ. Потому что у меня все здесь, в России, - и мои близкие, и я. И мне не все равно, что здесь будет завтра. Я хочу, чтобы у нас не революции были, чтобы люди не выходили, возмущаясь, что фальсифицировали все выборы. И мы для этого много делаем. И если кто интересуется, честно посмотрит на это, посмотрите - у нас все трансляции идут в прямом эфире, показывают наши заседания. Кто хочет честно в этом разобраться, он это увидит. А кому надо дискредитировать, «снести выборы», он все равно будет петь свою песню. Но это дело их совести. Я хочу так сказать. Время покажет. И всему будет дана честная оценка, как оно будет, по результатам», – заключила Памфилова.

Элла Памфилова вошла в состав Центральной избирательной комиссии России по квоте президента в 2016 году. Она была избрана председателем ЦИК. Под руководством Памфиловой в 2016–2021 годах были разработаны и внедрены новые стандарты избирательного процесса.

В 2017 году на выборах федерального и регионального уровней были отменены открепительные удостоверения. Им на смену пришла технология «мобильный избиратель», позволяющая голосовать не только по прописке, но и по месту нахождения.

После выборов депутатов Госдумы, состоявшихся в 2016 году, Памфилова выступила с инициативой по изменению законодательства в части расширения круга лиц, имеющих право наблюдать за ходом голосования и установления его итогов на избирательных участках. В результате Общественная палата России и общественные палаты субъектов получили возможность направлять наблюдателей на избирательные участки.

Также Памфилова активно выступает за цифровизацию избирательного процесса. По ее инициативе была разработана и внедрена технология qr-кодирования итоговых протоколов избирательных комиссий, что значительно ускорило ввод данных в систему ГАС «Выборы». В 2020 году началась разработка федеральной системы дистанционного электронного голосования, позволяющей пользователям проголосовать онлайн, находясь при этом в любой точке мира. В этом году дистанционное электронное голосование пройдет в семи регионах.