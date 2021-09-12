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Российский космонавт поздравил Москву с днем города

Газета.Ru
26 минут назад

Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер в своем Twitter поздравил столицу с днем города, опубликовав ее снимок с Международной космической станции.

Российский космонавт поздравил Москву с днем города
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

"Лучший вид на российскую столицу - с Международной космической станции! С днём рождения, Москва!", - написал он. Космонавт также поздравил Королев, который, отметил он "на фото виден слева от центра под облаками".

11 сентября Москва отмечает 874-ю годовщину с момента своего основания. В честь праздника российский президент Владимир Путин выступил с торжественной речью в Зарядье, поздравив столицу и москвичей. Перед этим он встретился с мэром города Сергеем Собяниным.

В ходе общения Путин спросил его, как Москве удается преодолевать последствия пандемии COVID-19. По словам Собянина, помогли здесь меры федеральной поддержки бизнеса и общества вкупе с региональной поддержкой. Кроме того, мэр указал на важность решения президента о необходимости выстраивать политику в период пандемии гибко, с учетом ситуации в конкретном регионе.

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