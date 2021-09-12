Российский космонавт поздравил Москву с днем города

Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер в своем Twitter поздравил столицу с днем города, опубликовав ее снимок с Международной космической станции.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

"Лучший вид на российскую столицу - с Международной космической станции! С днём рождения, Москва!", - написал он. Космонавт также поздравил Королев, который, отметил он "на фото виден слева от центра под облаками".

11 сентября Москва отмечает 874-ю годовщину с момента своего основания. В честь праздника российский президент Владимир Путин выступил с торжественной речью в Зарядье, поздравив столицу и москвичей. Перед этим он встретился с мэром города Сергеем Собяниным.