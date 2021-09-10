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Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от всех циркулирующих штаммов коронавируса

ТАССиещё 3
34 минуты назад

Вакцина "Спутник V" дает защиту от всех циркулирующих сегодня штаммов коронавируса. Об этом сообщил в пятницу директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех циркулирующих штаммов COVID
Фото: ТАССТАСС

"Спутник V" защищает на сегодняшний день от всех штаммов, которые циркулируют. Тем более, что сейчас в Москве и на территории РФ фактически циркулирует один штамм ["дельта"]", - сказал он на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

Ученый отметил, что эту вакцину специально создавали таким образом, чтобы она могла защитить от очень широкого спектра штаммов. Однако он добавил, что нельзя гарантировать то, что в будущем она также будет эффективна против новых возможных мутаций. Гинцбург также добавил, что после вакцинации организм вырабатывает более устойчивый иммунитет к вирусу, чем после перенесенного заболевания.

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