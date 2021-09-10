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92-летнего Олега Стриженова экстренно прооперировали

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Актер Олег Стриженов перенес срочную операцию, сообщает mk.ru. Утверждается, что 92-летний Стриженов пожаловался одной из своих сиделок на сильные боли в животе и высокую температуру, после чего его госпитализировали.

Актер Олег Стриженов перенес экстренную операцию
Фото: ТАССТАСС

У актера сдвинулся стент, установленный после удаления камней в желчном пузыре. Стриженову провели экстренную полуторачасовую операцию, в ходе которой было принято решение удалить стент.

Олег Стриженов был выписан домой, он перенес хирургическое вмешательство и наркоз хорошо.

В 2020 Олег Стриженов был госпитализирован с двусторонней пневмонией в тяжелой форме. Он несколько недель провел в клинике, после чего долго восстанавливался.

Ранее бывшая жена актера Ивана Краско рассказала о его самочувствии. Иван Краско попал в реанимацию с инсультом 25 августа, 90-летнего актера в экстренном порядке доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Общество,Олег Стриженов,Иван Краско,Московский комсомолец,
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