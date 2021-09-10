Актер Олег Стриженов перенес экстренную операцию

Актер Олег Стриженов перенес срочную операцию, сообщает mk.ru. Утверждается, что 92-летний Стриженов пожаловался одной из своих сиделок на сильные боли в животе и высокую температуру, после чего его госпитализировали.

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У актера сдвинулся стент, установленный после удаления камней в желчном пузыре. Стриженову провели экстренную полуторачасовую операцию, в ходе которой было принято решение удалить стент.

Олег Стриженов был выписан домой, он перенес хирургическое вмешательство и наркоз хорошо.

В 2020 Олег Стриженов был госпитализирован с двусторонней пневмонией в тяжелой форме. Он несколько недель провел в клинике, после чего долго восстанавливался.