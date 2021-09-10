Президент России Владимир Путин почтил память главы МЧС Евгения Зиничева. Лидер страны прибыл на церемонию прощания с российским министром, которая состоялась в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал IZ.RU.