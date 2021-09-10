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Путин почтил память погибшего главы МЧС Зиничева. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Президент России Владимир Путин почтил память главы МЧС Евгения Зиничева. Лидер страны прибыл на церемонию прощания с российским министром, которая состоялась в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал IZ.RU.

Напомним, руководитель МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая режиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет. Указом президента России Владимира Путина главе МЧС присвоено звание Героя России посмертно.

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