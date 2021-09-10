В Москве прощаются с главой МЧС Евгением Зиничевым

Церемония прощания с трагически погибшим на учениях главой МЧС РФЕвгением Зиничевым проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина, об этом сообщает РИА Новости.
Гроб с телом Зиничева установлен на постаменте. На атласных подушечках, расположенных около гроба, представлены многочисленные государственные и ведомственные награды главы МЧС. Почетный караул несет траурную вахту.
Евгений Зиничев трагический погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Министру было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.