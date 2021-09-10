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В Москве прощаются с главой МЧС Евгением Зиничевым

Александр Котлеткин
1 час назад

Церемония прощания с трагически погибшим на учениях главой МЧС РФ Евгением Зиничевым проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина, об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прощания с трагически погибшим на учениях главой МЧС РФ Евгением Зиничевым проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина, об этом сообщает РИА Новости.
1/12 Церемония прощания с трагически погибшим на учениях главой МЧС РФ Евгением Зиничевым проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина, об этом сообщает РИА Новости.
Фото: РИА Новости
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Почетный караул несет траурную вахту.
2/12 Почетный караул несет траурную вахту.
Фото: РИА Новости
Гроб с телом Зиничева установлен на постаменте. На атласных подушечках, расположенных около гроба, представлены многочисленные государственные и ведомственные награды главы МЧС.
3/12 Гроб с телом Зиничева установлен на постаменте. На атласных подушечках, расположенных около гроба, представлены многочисленные государственные и ведомственные награды главы МЧС.
Фото: РИА Новости
Евгений Зиничев трагический погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника.
4/12 Евгений Зиничев трагический погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника.
Фото: РИА Новости
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Министру было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году.
5/12 Министру было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году.
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.
6/12 Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым.
7/12 Министр экономического развития РФ Максим Решетников на церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым.
Фото: РИА Новости
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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым.
8/12 Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым.
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым.
9/12 Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым.
Фото: РИА Новости
Генеральный директор ОАО "Первый канал" Константин Эрнст (слева) на церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым.
10/12 Генеральный директор ОАО "Первый канал" Константин Эрнст (слева) на церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым.
Фото: РИА Новости
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым.
11/12 Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым.
Фото: РИА Новости
Сотрудники МЧС на церемонии прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым в Национальном центре управления в кризисных ситуациях.
12/12 Сотрудники МЧС на церемонии прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым в Национальном центре управления в кризисных ситуациях.
Фото: ТАСС

Гроб с телом Зиничева установлен на постаменте. На атласных подушечках, расположенных около гроба, представлены многочисленные государственные и ведомственные награды главы МЧС. Почетный караул несет траурную вахту.

Евгений Зиничев трагический погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Министру было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

Общество,Фото,Евгений Зиничев,Александр Мельник,Владимир Путин,МЧС,РИА Новости,Москва,
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