В Москве началась церемония прощания с погибшим на учениях главой МЧС России Евгением Зиничевым. Видео публикует портал «Ura.ru».

Прощание с министром проходит на улице Ватутина в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства. Почетный караул несет траурную вахту.

Как сообщал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, церемонию прощания с министром планирует посетить Владимир Путин.