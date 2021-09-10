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Церемонию прощания с погибшим главой МЧС Зинчевым сняли на видео

Александр Кузьмин
36 минут назад

В Москве началась церемония прощания с погибшим на учениях главой МЧС России Евгением Зиничевым. Видео публикует портал «Ura.ru».

Прощание с министром проходит на улице Ватутина в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства. Почетный караул несет траурную вахту.

Как сообщал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, церемонию прощания с министром планирует посетить Владимир Путин.

Песков заявил о единственной реальной версии гибели главы МЧС Зиничева

Похороны Зиничева пройдут на Северном кладбище в Санкт-Петербурге в закрытом для прессы режиме в пятницу.

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