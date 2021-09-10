Перформанс с однополой свадьбой в Харькове сняли на видео

В Украинском Харькове жители заметили необычную свадьбу, на которой были две невесты и ни одного жениха. Видео появилось в telegram-канале «Унион».

На кадрах видно, как две девушки одетые в свадебные платья, с букетами в руках возле Центрального харьковского ЗАГСа.