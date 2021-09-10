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Перформанс с однополой свадьбой в Харькове сняли на видео

Александр Кузьмин
38 минут назад

В Украинском Харькове жители заметили необычную свадьбу, на которой были две невесты и ни одного жениха. Видео появилось в telegram-канале «Унион».

На кадрах видно, как две девушки одетые в свадебные платья, с букетами в руках возле Центрального харьковского ЗАГСа.

Сообщается, что ненастоящей свадьбу оказался перформанс общественной ЛГБТ-организации «KharkivPride».На акции девушки потребовали предоставить украинским гражданам равный доступ к государственным услугам, например к таким как регистрации браков для всех людей независимо от ориентации и пола.

Общество,Видео,Харьков,
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