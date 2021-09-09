Власти Египта начнут лечить подхвативших COVID-19 туристов

Власти Египта оплатят медицинские расходы иностранным туристам, заразившихся коронавирусом во время пребывания на отдыхе в стране. Об этом министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани рассказал в интервью ТАСС.

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Он отметил, что в случае, если заболевание протекает в легкой форме и госпитализация не требуется, то, согласно договоренностей египетских властей с отелями, гостиницы оплатят расходы туристов. Если же случай тяжелый и необходимо нахождение в стационаре, то все расходы покроет правительство — путешественникам предложат бесплатное лечение в государственных больницах в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде или Каире.

6 августа российские авиакомпании получили разрешение на полеты на курорты Египта Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Из Москвы будут летать «Аэрофлот», «Победа» и «S7». Из регионов рейсы будут осуществлять «Россия», «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind, AZUR Air и S7.