"Единая Россия" просит Путина присвоить звание "Город трудовой доблести" еще 11 городам

"Мы проделали всю необходимую работу, провели голосование с целью определения новых претендентов <...> Все предложенные города достойны почетного звания, "Единая Россия" просит вас поддержать предложение о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 11 городам", - заявил он.