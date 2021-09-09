Еще 18 380 случаев заболевания COVID выявили в России за сутки

В 85 регионах России выявили 18 380 случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

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При этом 7,5 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

По количеству заболевших в России лидирует Москва. За последние 24 часа в столице зафиксировали 1801 случай заболевания коронавирусом. На втором месте по числу заболевших идут Санкт-Петербург и Московская область. В этих регионах выявлено 1380 и 525 случая заболевания COVID-19 соотвеnственно.

За последние сутки в стране также было зафиксировано 794 летальных исхода. После прохождения лечения от COVID-19 полностью вылечились 19 639 пациента.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Последний препарат Министерство здравоохранения России зарегистрировало 26 августа. Его необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.