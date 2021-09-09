MediaUp – №1 среди новостных приложение Google Play

В AppStore приложение на 2-ом месте в российском новостном сегменте

Фото: Рамблер Рамблер

В сентябре 2021 года новостное приложение MediaUp от медиахолдинга Rambler&Co вошло в топы крупнейших мобильных магазинов приложений России – оно занимает 1-ое место в Google Play (категория «Новости и журналы») и стабильно находится в топ-5 AppStore (категория «Новости»). Пользователи активно устанавливают его с момента запуска в апреле текущего года и читают новости без шума.

В приложении MediaUp собраны лучшие материалы собственных активов Rambler&Co – «Ленты.ру», «Газеты.Ru», «Чемпионата», портала «Рамблер» и других тематических площадок. С помощью системы рекомендаций пользователь читает ленту на основе своих интересов. За сбор информации отвечает искусственный интеллект – он составляет для конкретного пользователя ленту с релевантными именно ему новостями.