Пока вы спали: Киев готовится выйти из Минских соглашений

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Украина намерена исключить из итоговой декларации будущего нормандского саммита «жесткие» формулировки, что угрожает исполнению Минских соглашений. При этом Киев при поддержке Запада продвигает тезис о том, что «Россия – участник конфликта в Донбассе» и намерен подвести под него законодательную базу, отмечает «Взгляд».
Так, 9 августа в Верховную раду был внесен законопроект «О государственной политике переходного периода», который прямо определяет Россию как «страну-агрессора», запрещает проведение местных выборов в Донбассе, прописанных в Минских соглашениях, и лишает «отдельные районы Донецкой и Луганской областей» получения особого статуса.
Запрещенное в России радикальное движение «Талибан» сформировало новое правительство Афганистана. Ситуация в Афганистане стала предметом обсуждения как среди граничащих с ним стран, так и на Западе, пишет «Коммерсант».
По данным издания, онлайн-встречу, посвященную Афганистану, провели представители 22 государств мира, преимущественно западных. Параллельно собственные переговоры на афганскую тематику провел Пакистан. В них приняли участие представители Китая, Ирана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В свою очередь Россия в этих мероприятиях участия не принимала, но афганская тематика была поднята на переговорах в Индии и с главой Евросовета.
Поставки газа по газопроводу «Северный поток-2» могут начаться уже с 1 октября, и сейчас остро стоит вопрос технической сертификации трубы. При этом аналитики спорят о том, поможет ли потенциальный запуск газопровода снизить цены на газ в Европе, которые уже достигли рекордных $673 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает «Коммерсант».
Эксперты напомнили, что в середине августа только на слухах о начале работы «Северного потока-2» спотовые цены в Европе упали на 10%. Однако, по оценке аналитика по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергея Капитонова, чистый эффект от ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» в этом году может составить около 4 млрд кубометров газа и этого объема недостаточно для кардинальной ребалансировки рынка.
Великобритании из-за нехватки топлива и закрытия газовых хранилищ этой зимой грозят перебои с электроэнергией и отоплением. В грядущих проблемах британская пресса винит «Газпром», признавая при этом, что российская компания выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в полном объеме, пишет «Независимая газета».
По данным британских изданий, жители страны могут столкнуться зимой с фактическим регулированием потребления электроэнергии или с мощным скачком цен. Также из-за кризиса с поставками энергоресурсов в Европе власти Великобритании могут пойти на ограничение потребления газа.
Верховный суд России постановил, что оплачивать лечение пострадавших в ДТП должен лично виновник аварии. Об этом пишет «Российская газета».
«Положения закона об ОСАГО на спорные правоотношения по возмещению средств фонда обязательного медицинского страхования не распространяются», - пояснил Верховный суд.