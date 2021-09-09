Звезда Ленинградского зоопарка медведица Хаарчаана умилила посетителей своей трапезой. Медведица полакомилась арбузом прямо в своём вальере. Видео появилось в социальных сетях Ленинградского зоопарка.
На кадрах можно увидеть, как медведица сначала ныряет за арбузом в бассейн, после чего вскрывает его и уже на берегу расправляется с лакомством за две минуты.
Белая медведица Хаарчаана родилась в Якутском зоопарке «Орто Дойду» в конце 2016 года. В конце 2017 года ее отправили в Ленинградский зоопарк, откуда родом ее отец - Ломоносов.