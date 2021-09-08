20 идей по развитию России: создание и развитие «Студенческих городов»

Как улучшить качество образования и привлечь новых специалистов
Предприниматель Дмитрий Давыдов разработал 20 идей по развитию России. Они были опубликованы еще в 2016 году, однако сегодня стали еще более актуальными. Одна из них заключается в создании "студенческих городов" как филиалов топ-вузов и обеспечении привлекательных условий для иностранных студентов.
Семнадцатая часть предложений Давыдова посвящена идее создания в России привлекательной и конкурентоспособной системы высшего и среднего специального образования, которая усилит общую и инвестиционную привлекательность страны.
Создание филиалов топ-вузов в региональных «Студенческих городах»
«Студенческие города» нужно создать в трёх-четырех российских регионах, остро нуждающихся в притоке инвестиций. Для этого надо на 30 лет ввести налоговые льготы для российских и иностранных ВУЗов, открывающих в этих городах филиалы. То есть, надо установить налоговые ставки практически равные нулю на все виды налогов, связанных с образовательной деятельностью таких ВУЗов (в том числе освободить их от уплаты налогов на имущество и землю, чтобы собственники ВУЗов строили просторные и комфортабельные образовательные и спортивные сооружения), а также на заработную плату и доходы академического и административного персонала. Основным условием освобождения от налогов Давыдов предлагает оборот, полученный от обучения иностранных граждан; надо лишь определить финансовый порог, по достижению которого будет действовать льготная система налогообложения на рынке образовательных услуг.
В первую очередь обучение в таких ВУЗах, будет интересно студентам из Восточной Европы, СНГ, Индии, Китая, стран Ближнего Востока и Африки. Позднее, когда данный рынок образования в России будет сформирован, подтянутся и ВУЗы первой величины (так называемые топ ВУЗы), которые привлекут к себе дополнительное внимание студентов из Англии, Западной Европы, ОАЭ, США, Южной Кореи и Японии, а также детей российской элиты.
Таким образом доля иностранных студентов со всего мира в России может достичь лидирующих позиций, а иностранные ВУЗы будут заинтересованы открывать здесь филиалы, тем самым обеспечивая лучшее по соотношению цены и качества высшее образование, что и станет основополагающим фактором привлечения студентов со всего мира.
Льготы для студентов
Иностранным учащимся этих вузов надо выдавать визу единожды на весь период обучения и отзывать в случае прекращения обучения. Кроме того, надо предоставить полное право иностранным студентам быть трудоустроенными вне зависимости от времени и места работы и без необходимости получения рабочего разрешения.
Влияние на развитее среднего и малого бизнеса и туризма
Открытие новых ВУЗов потребует создания соответствующей инфраструктуры, что привлечет подрядные и снабжающие организации. Для ускорения и удешевления процесса надо полностью освободить от всех налогов и сборов доходы данных организаций на период строительства новых ВУЗов и введения в эксплуатацию инфраструктуры, а также отменить таможенные платежи и сборы на поставляемое оборудование в течение всего периода льготного налогообложения.
С запуском проекта, уверен автор, автоматически произойдёт естественный рост предпринимательской активности в сопутствующих сферах среднего бизнеса (книжные магазины, гостиницы, магазины мобильной связи, кинотеатры, ночные клубы и т.д.) и мелкого предпринимательства (кафе, киоски фастфуда, аппараты пополнения счетов, сдача в аренду недвижимости, бары, пиццерии и т.д.), будет развиваться транспортная сфера, частные охранные структуры и сфера медицинского страхования.
Родные и близкие каждого студента, даже единожды посетив Россию, повлияют на всплеск интереса к стране, утверждает Давыдов, а студенты, возвращаясь домой, будут рассказывать о России знакомым, друзьям, коллегам, создавая положительный имидж России и, соответственно, работать на рост индустрии туризма.
Внедрение вышеназванных мер невозможно при отсутствии поддержки государства, Давыдов надеется на положительный отклик со стороны властных структур и их участие в реализации этих идей на законодательном уровне.