20 идей по развитию России: создание и развитие «Студенческих городов»

Как улучшить качество образования и привлечь новых специалистов

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Предприниматель Дмитрий Давыдов разработал 20 идей по развитию России. Они были опубликованы еще в 2016 году, однако сегодня стали еще более актуальными. Одна из них заключается в создании "студенческих городов" как филиалов топ-вузов и обеспечении привлекательных условий для иностранных студентов.

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Семнадцатая часть предложений Давыдова посвящена идее создания в России привлекательной и конкурентоспособной системы высшего и среднего специального образования, которая усилит общую и инвестиционную привлекательность страны.

Создание филиалов топ-вузов в региональных «Студенческих городах»

«Студенческие города» нужно создать в трёх-четырех российских регионах, остро нуждающихся в притоке инвестиций. Для этого надо на 30 лет ввести налоговые льготы для российских и иностранных ВУЗов, открывающих в этих городах филиалы. То есть, надо установить налоговые ставки практически равные нулю на все виды налогов, связанных с образовательной деятельностью таких ВУЗов (в том числе освободить их от уплаты налогов на имущество и землю, чтобы собственники ВУЗов строили просторные и комфортабельные образовательные и спортивные сооружения), а также на заработную плату и доходы академического и административного персонала. Основным условием освобождения от налогов Давыдов предлагает оборот, полученный от обучения иностранных граждан; надо лишь определить финансовый порог, по достижению которого будет действовать льготная система налогообложения на рынке образовательных услуг.

В первую очередь обучение в таких ВУЗах, будет интересно студентам из Восточной Европы, СНГ, Индии, Китая, стран Ближнего Востока и Африки. Позднее, когда данный рынок образования в России будет сформирован, подтянутся и ВУЗы первой величины (так называемые топ ВУЗы), которые привлекут к себе дополнительное внимание студентов из Англии, Западной Европы, ОАЭ, США, Южной Кореи и Японии, а также детей российской элиты.

Таким образом доля иностранных студентов со всего мира в России может достичь лидирующих позиций, а иностранные ВУЗы будут заинтересованы открывать здесь филиалы, тем самым обеспечивая лучшее по соотношению цены и качества высшее образование, что и станет основополагающим фактором привлечения студентов со всего мира.

Льготы для студентов

Иностранным учащимся этих вузов надо выдавать визу единожды на весь период обучения и отзывать в случае прекращения обучения. Кроме того, надо предоставить полное право иностранным студентам быть трудоустроенными вне зависимости от времени и места работы и без необходимости получения рабочего разрешения.

Влияние на развитее среднего и малого бизнеса и туризма

Открытие новых ВУЗов потребует создания соответствующей инфраструктуры, что привлечет подрядные и снабжающие организации. Для ускорения и удешевления процесса надо полностью освободить от всех налогов и сборов доходы данных организаций на период строительства новых ВУЗов и введения в эксплуатацию инфраструктуры, а также отменить таможенные платежи и сборы на поставляемое оборудование в течение всего периода льготного налогообложения.

С запуском проекта, уверен автор, автоматически произойдёт естественный рост предпринимательской активности в сопутствующих сферах среднего бизнеса (книжные магазины, гостиницы, магазины мобильной связи, кинотеатры, ночные клубы и т.д.) и мелкого предпринимательства (кафе, киоски фастфуда, аппараты пополнения счетов, сдача в аренду недвижимости, бары, пиццерии и т.д.), будет развиваться транспортная сфера, частные охранные структуры и сфера медицинского страхования.

Родные и близкие каждого студента, даже единожды посетив Россию, повлияют на всплеск интереса к стране, утверждает Давыдов, а студенты, возвращаясь домой, будут рассказывать о России знакомым, друзьям, коллегам, создавая положительный имидж России и, соответственно, работать на рост индустрии туризма.