«Единая Россия» внесет законопроект о пожизненном сроке за педофилию

«Единая Россия» внесет в Государственную думу законопроект о расширении пожизненного лишения свободы за педофилию. Об этом в пятницу, 10 сентября, в своем Telegram-канале написал депутат Александр Хинштейн.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Кемеровское дело должно стать последней трагедией, когда от рук ранее судимого преступника гибли бы дети. Необходимо раз и навсегда положить этому конец», — заявил он.

Наряду с ним авторами инициативы стали глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Согласно законопроекту, пожизненное заключение грозит за сексуальное преступление в отношении несовершеннолетних, сопряженное с насилием, тяжкими последствиями или совершенное в отношении двух и более лиц. Кроме того, такое же наказание предусмотрено за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.