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«Единая Россия» внесет законопроект о пожизненном сроке за педофилию

Lenta.ruиещё 3
39 минут назад

«Единая Россия» внесет в Государственную думу законопроект о расширении пожизненного лишения свободы за педофилию. Об этом в пятницу, 10 сентября, в своем Telegram-канале написал депутат Александр Хинштейн.

«Единая Россия» внесет законопроект о пожизненном сроке за педофилию
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

«Кемеровское дело должно стать последней трагедией, когда от рук ранее судимого преступника гибли бы дети. Необходимо раз и навсегда положить этому конец», — заявил он.

Наряду с ним авторами инициативы стали глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Согласно законопроекту, пожизненное заключение грозит за сексуальное преступление в отношении несовершеннолетних, сопряженное с насилием, тяжкими последствиями или совершенное в отношении двух и более лиц. Кроме того, такое же наказание предусмотрено за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Авторы инициативы также предлагают повысить возраст потерпевших. Согласно действующим нормам, ими могут быть только дети младше 14 лет.

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