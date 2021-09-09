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Санкт-Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19

Национальная Служба Новостейиещё 3
26 минут назад

Санкт-Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости вице-губернатор города Олег Эргашев. По его словам, в Северной столице ситуация напряженная, но стабильная. Эргашев заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в Санкт-Петербурге может быть достигнут уже в ближайший месяц.

Санкт-Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 1380 случаев коронавируса. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 587 399 жителей города. Количество выздоровевших за тот же срок составляет 561 707 человек. Коронавирус как основная причина смерти с начала пандемии был назван в 20 904 случаях с начала пандемии.

Общество,COVID-19,РИА Новости,Санкт-Петербург,
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