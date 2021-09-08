Пока вы спали: Миру грозит финансовый кризис

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Миру грозит новый финансовый кризис

ФРС США объявила о намерении начать свертывание программы количественного смягчения. При этом сроки сворачивания актив могут быть названы уже 22 сентября после заседания Комитета по открытым рынкам. Ужесточение политики Федрезерва США может привести к обвалу рынков и масштабному финансовому кризису, отмечают опрошенные «Свободной прессой» экономисты.

По их словам, отказ ФРС от «закачивания в рынок сотен миллиардов долларов ежемесячно», станет серьезным испытанием для инвесторов, и в 2023 году может случиться глубокий экономический спад.

Ритейл предложили освободить от НДС взамен на благотворительность

Национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» выступил с инициативой освободить торговые сети от НДС взамен на передачу продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность. Об этом пишут «Известия».

В организации подсчитали, что эта мера через пять лет позволит сохранить один миллион тонн еды. Это позволило бы 18 миллионам человек получать продовольственную помощь за счет ресурсов, которые уже есть в экономике, утверждают в «Фудшеринге». В Минфине пообещали рассмотреть инициативу.

Польша и Литва заявили об ухудшении ситуации на границе с Белоруссией

Пограничные службы Литвы, Польши и Латвии сообщили, что за минувшие сутки около 230 нелегальных мигрантов пытались прорваться с территории Белоруссии. При этом в литовских лагерях для нелегалов прошли акции протеста, а жители Польши выступили против введения чрезвычайного положения на приграничных территориях, пишет «Независимая газета».

Вильнюс и Варшава настаивают на том, что происходящее на границе – это гибридная война, организованная белорусскими властями. А миграционный кризис подталкивает ЕС введению пятого пакета санкций против Белоруссии, отмечает издание.

Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов

Минтранс в финальной редакции поправок к ПДД предложил ограничить скорость электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 километров в час. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Также в документе оговаривается, что средства индивидуальной мобильности не должны весить более 35 кг, если их владельцы намерены ездить по тротуару и в пешеходной зоне. При этом ездить на электросамокатах по-прежнему можно по правой стороне проезжей части при наличии тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей.

Российские футболисты одержали победу над Мальтой

Сборная России по футболу выиграла второй матч квалификации ЧМ-2022 подряд, обыграв Мальту, но к игре россиян слишком много вопросов. Об этом пишет News.ru.