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Однокурсник девятилетней студентки МГУ Тепляковой пожаловался на поведение ее отца

Газета.Ruиещё 1
51 минуту назад

Однокурсник девятилетней студентки Московского государственного университета (МГУ) Алисы Тепляковой пожаловался, что вместе с зачисленной девочкой на лекции ходит ее отец и помогает. Об этом поступивший на психологический факультет заявил изданию mk.ru.

Однокурсник 9-летней студентки МГУ пожаловался на ее отца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам молодого человека, он сомневается в честности ситуации вокруг юной студентки, которую зачислили в МГУ.

«Алиса ходит в университет в сопровождении отца и участвует в дистанционных уроках наравне со всеми. На парах ее сопровождает отец, сидит с ней в аудитории. Порой нам кажется, что Алисе будет тяжело учиться в университете», — поделился он.

Он добавил, что однокурсница включает микрофон, несмотря на просьбы преподавателя его выключить, а также задает вопросы не по теме занятия.

Также студент психфака предполагает, что Теплякова «слабо вписывается в процесс обучения». Он считает, что у девочки не получится осилить учебу, если ей не будет помогать папа. Отец якобы делает все задания за нее.

«Возможно, всю основную работу по поиску и «разжевыванию» учебного материала будет выполнять он, а Алисе останется лишь впитать готовую информацию и сдавать экзамены», — подчеркнул студент.

Москвичка Алиса Теплякова получила аттестат за девятый класс в возрасте семи лет. В восьмилетнем возрасте она сдала единый государственный экзамен и получила аттестат за 11-й класс.

Общество,Образование,МГУ,Московский комсомолец,
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