Флешмоб с поцелуем главы МИД РФ набрал популярность в TikTok.Видео

На видео девушки берут кадры, в которых министр машет кому-то и посылает воздушный поцелуй, монтируют его со своим участием, собирая сценарий, где политик якобы машет рукой именно им.

За основу взято видео с саммита БРИКС в 2015 году. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что жесты Лаврова предназначались его южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане, которая занимала пост министра иностранных дел ЮАР с 2009 по 2018 год. Хештег #ПомахалМне собрал уже более 6,5 миллиона просмотров.