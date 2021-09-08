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Флешмоб с поцелуем главы МИД РФ набрал популярность в TikTok.Видео

Александр Кузьмин
56 минут назад

Глава МИД России Сергей Лавров стал героем нового флешмоба #ПомахалМне, который набрал популярность в Tik Tok.

На видео девушки берут кадры, в которых министр машет кому-то и посылает воздушный поцелуй, монтируют его со своим участием, собирая сценарий, где политик якобы машет рукой именно им.

За основу взято видео с саммита БРИКС в 2015 году. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что жесты Лаврова предназначались его южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане, которая занимала пост министра иностранных дел ЮАР с 2009 по 2018 год. Хештег #ПомахалМне собрал уже более 6,5 миллиона просмотров.

Общество,Видео,Мария Захарова,Сергей Лавров,БРИКС,МИД,
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