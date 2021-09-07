Онищенко выступил за смертную казнь для педофилов

«Я бы их вообще к смертной казни приговаривал. Это даже страшнее, чем убийство. Но давайте будем реалистами, это моя человеческая точка зрения, но если говорить с точки зрения политической и реалистической, то тут будет аргумент, что это не преступление, а что это болезнь», — передают слова Геннадия Онищенко «Радио 1».