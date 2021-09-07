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Онищенко: педофилов нужно к смертной казни приговаривать

Ura.Ru
1 час назад

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что педофилов нужно приговаривать к смертной казни. По мнению политика, преступление, которое они совершают «страшнее, чем убийство», но с политической и реалистической точки зрения злоумышленников считают психически нездоровыми. Об этом Онищенко рассказал на радио.

Онищенко выступил за смертную казнь для педофилов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я бы их вообще к смертной казни приговаривал. Это даже страшнее, чем убийство. Но давайте будем реалистами, это моя человеческая точка зрения, но если говорить с точки зрения политической и реалистической, то тут будет аргумент, что это не преступление, а что это болезнь», — передают слова Геннадия Онищенко «Радио 1».

Политик обратил внимание на то, что даже серийных убийц сначала направляют на психическую экспертизу. Онищенко уверен, что необходимо предпринимать меры не после факта насилия, а постараться сделать все, чтобы не допустить его.

«Здесь (нужны — прим. ред) более системные меры по ранней диагностике такого рода предрасположенности, по профилактическим мерам», — сказал он.

Ранее сообщалось, что всех педофилов в России, которые вышли на свободу из тюрьмы, должны вносить в единый открытый реестр и контролировать их. Такую инициативу обсуждают в Госдуме РФ, сообщила зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Общество,Оксана Пушкина,Геннадий Онищенко,Госдума,
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