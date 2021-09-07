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Умер актер из "Шербурских зонтиков" Нино Кастельнуово

ТАССиещё 1
59 минут назад

Итальянский актер Нино Кастельнуово, исполнивший главную роль в кинофильме "Шербурские зонтики" (1964), умер в Риме в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Об этом во вторник сообщило агентство ANSA.

Умер актер из "Шербурских зонтиков" Нино Кастельнуово
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Семья "глубоко опечалена потерей дорогого Нино и просит понимания и уединения в этот трудный момент", цитирует агентство заявление родных артиста. Похороны будут закрытыми для широкой публики, подчеркнули его родственники.

Кастельнуово родился в Лекко 28 октября 1936 года, дебютировал в кино в конце 1950-х годов. Долгое время работал на телевидении, снялся в десятках фильмов. Как отмечает газета Corriere della Sera, ранее Кастельнуово рассказывал, что в течение многих лет борется с глаукомой.

Общество,Нино Кастельнуово,Сorriere della sera,Рим,
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