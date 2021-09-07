Умер актер из "Шербурских зонтиков" Нино Кастельнуово

Итальянский актер Нино Кастельнуово, исполнивший главную роль в кинофильме "Шербурские зонтики" (1964), умер в Риме в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Об этом во вторник сообщило агентство ANSA.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Семья "глубоко опечалена потерей дорогого Нино и просит понимания и уединения в этот трудный момент", цитирует агентство заявление родных артиста. Похороны будут закрытыми для широкой публики, подчеркнули его родственники.