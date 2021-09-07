В иркутской зоогалерее выхаживают брошенную ласку.Видео

Девушка объяснила, что малыша в конце августа принесла женщина, которая заметила его в лесу. Детеныш был трех недель отроду, еще не открыл глаза и весил всего 18 граммов. В тот момент у сотрудников зоогалереи возникли сложности с кормлением - ласка была так мала, что ей не подходила ни одна соска. Волонтер поделилась, что тогда приходилось выдавливать молоко из соски по капельке.