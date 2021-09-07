В иркутской зоогалерее выхаживают брошенную ласку.Видео

В иркутской зоогалерее "Дом природы" заботятся о детеныше ласки, брошенном ее мамой. Об этом во вторник рассказала волонтер зоогалереи Ольга Переломова.
Девушка объяснила, что малыша в конце августа принесла женщина, которая заметила его в лесу. Детеныш был трех недель отроду, еще не открыл глаза и весил всего 18 граммов. В тот момент у сотрудников зоогалереи возникли сложности с кормлением - ласка была так мала, что ей не подходила ни одна соска. Волонтер поделилась, что тогда приходилось выдавливать молоко из соски по капельке.
"Наверное, процентов 95 она бы умерла, она бы не выжила без родителей. Во-первых, уже холодает, а она была таким совсем маленьким-маленьким червячком. И сейчас она, конечно, небольшая, и я думаю, ей повезло, что она у нас", - добавила Переломова.