Уполномоченный по правам ребёнка оценила идею линчевать педофилов

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с NEWS.ru усомнилась в реальности линчевания педофилов, отвечая на соответствующий вопрос. Омбудсмен отметила, что если отдавать убийц и насильников детей родителям жертв, то страна «скатится в Средневековье».

Фото: volynets_irina/instagram.com volynets_irina/instagram.com

Мы так можем далеко зайти, тогда большинство из этих людей (педофилов. — NEWS.ru) уничтожат родители жертв. У нас всё-таки правовое государство, если мы сейчас будем отдавать таких людей на суд семьям потерпевших или погибших, то скатимся в Средневековье, — подчеркнула Волынец.

Видео дня

Она заявила о необходимости постоянной работы с подрастающим поколением, педагогами, тренерами спортивных секций. По её словам, дети открыты и доверчивы в силу «нежного возраста» и отсутствия жизненного опыта, из-за чего могут стать жертвой педофила.

Ребёнку, растущему в благоприятных условиях, тяжело понять, что мир не такой добрый, что есть преступники, убийцы. Взрослый всегда перехитрит детей, если не сладостями заманит, то предложит «посмотреть на животных», или соврёт, что с мамой и папой что-то случилось и им нужна помощь детей. Это обезоруживает ребёнка. Дети не должны находиться без присмотра родителей, хотя это не всегда реально, — добавила Волынец.

По её словам, посягнувшие на половую неприкосновенность детей, в том числе насильники и убийцы, заслуживают только пожизненного заключения, раз уж в России действует мораторий на смертную казнь. Она отметила, что содержаться такие люди должны только в колониях особого режима, типа «Чёрного дельфина», и обязательно привлекаться на самые тяжёлые работы. В противном случае их следует морить голодом — просто лишать пищи.

Омбудсмен отметила, что после освобождения педофилы, скорее всего, продолжат совершать преступления в отношении детей, а бесплатная медицинская помощь за решёткой, тюремный режим, распорядок дня только помогут им дождаться окончания срока. Таким образом Волынец прокомментировала гибель двух школьниц в Кемеровской области.