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Россиянам назвали самые безопасные курорты Турции

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Туристам из России назвали самые безопасные курорты Турции в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Turizmguncel со ссылкой на исследование министерства здравоохранения республики.

Россиянам назвали самые безопасные курорты Турции
Фото:  Perencal / Wikimedia Perencal / Wikimedia

Согласно данным ведомства, наименьшее число случаев заболевания зафиксировано в провинции Мугла, где на 100 тысяч человек приходится около 39 зараженных. Далее следует Анталья (39,52) и Измир (43,30).

Среди туристических районов с наибольшим количеством инфицированных оказалась Анкара, где зафиксирован рост COVID-19. Так, 20 августа на 100 тысяч человек в Анкаре приходилось 176,38 случая заражения, 27 августа — уже 194,96. Также увеличение количества забеливаемых отмечено в Стамбуле — с 147,73 до 148,33.

С 6 сентября власти Турции ввели новые ограничения на территории страны — посадка в автобусы, поезда и самолеты, перемещающиеся по стране, невозможна без сертификата о вакцинации, ПЦР- или экспресс-теста на коронавирус. Справку с отрицательным тестом или прививкой также будут требовать на концертах, в кино и театрах.

Общество,Россия,Турция,
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