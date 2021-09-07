Россиянам назвали самые безопасные курорты Турции

Туристам из России назвали самые безопасные курорты Турции в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Turizmguncel со ссылкой на исследование министерства здравоохранения республики.

Фото: Perencal / Wikimedia Perencal / Wikimedia

Согласно данным ведомства, наименьшее число случаев заболевания зафиксировано в провинции Мугла, где на 100 тысяч человек приходится около 39 зараженных. Далее следует Анталья (39,52) и Измир (43,30).

Среди туристических районов с наибольшим количеством инфицированных оказалась Анкара, где зафиксирован рост COVID-19. Так, 20 августа на 100 тысяч человек в Анкаре приходилось 176,38 случая заражения, 27 августа — уже 194,96. Также увеличение количества забеливаемых отмечено в Стамбуле — с 147,73 до 148,33.