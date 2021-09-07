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Мария Захарова показала на видео взятую из приюта собаку

Александр Кузьмин
24 минуты назад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась кадрами с взятой из приюта собакой. Запись с домашним животным по кличке Сима она опубликовала в своем Telegram-канале. На ней питомец ест яблоко, на видео наложена музыкальная композиция «Яблоки ела» группы «Пропаганда».

«Доброе утро! И для настроения видео Симы, той самой, которую полгода назад взяли в приюте, поедающей яблоко. Удачного дня», — сообщила своим читателям российский дипломат.

Ранее Мария Захарова взяла из приюта собаку по кличке Панди, однако животное погибло в ноябре прошлого года. За жизнь питомца неделю боролись в стационаре, но спасти его так и не удалось.

"Потом расскажу": Захарова взяла собаку из приюта

Общество,Видео,Мария Захарова,МИД,Сим,
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