Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась кадрами с взятой из приюта собакой. Запись с домашним животным по кличке Сима она опубликовала в своем Telegram -канале. На ней питомец ест яблоко, на видео наложена музыкальная композиция «Яблоки ела» группы «Пропаганда».

«Доброе утро! И для настроения видео Симы, той самой, которую полгода назад взяли в приюте, поедающей яблоко. Удачного дня», — сообщила своим читателям российский дипломат.

Ранее Мария Захарова взяла из приюта собаку по кличке Панди, однако животное погибло в ноябре прошлого года. За жизнь питомца неделю боролись в стационаре, но спасти его так и не удалось.