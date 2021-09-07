Кушающего круассан какаду записали на видео

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором какаду сидя на дорожном знаке с аппетитом ест круассан. Кадры появились в telegram-канале «Лента добра».

Известно, что какаду распространены в Индонезии и Австралии. Отличительной их особенностью является хохолок на голове, который по цвету контрастирует с остальным оперением. Стоит отметить, что в естественной среде кормам какаду служит различная пища растительного происхождения, личинки и насекомые. В неволе основной рацион попугая составляет зерновая смесь.