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Кушающего круассан какаду записали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором какаду сидя на дорожном знаке с аппетитом ест круассан. Кадры появились в telegram-канале «Лента добра».

Известно, что какаду распространены в Индонезии и Австралии. Отличительной их особенностью является хохолок на голове, который по цвету контрастирует с остальным оперением. Стоит отметить, что в естественной среде кормам какаду служит различная пища растительного происхождения, личинки и насекомые. В неволе основной рацион попугая составляет зерновая смесь.

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