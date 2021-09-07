Тыкву весом 294 килограмма сняли на видео на Кубани

В рамках прошедшего на Кубани фестивале «Агробатл» фермер из Тбилисского района вырастил тыкву весом 294 килограмма. Видео появилось в telegram-канале «TVC».

На кадрах видно, как огромную тыквину перемещают с помощью крана. Сообщается, что бахчевая культура выросла за 3 месяца ухаживаний. Армен Кулахсзян рассказывает, что удобрял свою тыкву «эликсиром» из отвара крапивы и ромашек.