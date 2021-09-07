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Сергей Лукьяненко назвал дату выхода последнего «Дозора»

News.ruиещё 5
1 час назад

Российский сценарист и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко назвал приблизительную дату выхода «Вечного Дозора» — книги, завершающей знаменитую сагу о борце с нечистой силой Антоне Городецком. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

Если всё пойдёт нормально, не будет никаких форс-мажорных ситуаций и творческих кризисов — а я постараюсь, чтобы их не было, — то закончу её в этом году. К ноябрю-декабрю, но закончу. А выйдет она, наверное, в мае, — признался Лукьяненко.

Он уточнил, что четверть книги уже написана, а сесть за работу над финалом знаменитой саги он планирует уже в этом месяце. Также он рассказал о «движении» по теме киноадаптации «Дозоров», добавив, что экранизировать хотят и его новый роман «Семь дней до Мегиддо», на написание которого Лукьяненко, по его словам, вдохновила жизнь людей в реалиях пандемии коронавируса.

Ранее неизвестный напал на участника съёмочной группы во время экранизации романа Лукьяненко «Осенние визиты».

Общество,Сергей Лукьяненко,газета "Известия",
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