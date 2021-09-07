Израильские хирурги разделили головы сиамских близнецов.Видео

Израильские врачи разделили сросшиеся друг с другом головы годовалых девочек, Такая операция проводилась в Израиле впервые, в мире же их было не более 20. Видео с результатом операции появилось в telegram-канале «Лента добра».

Как сообщает новостная служба «BBC», операция продлилась 12 часов. В ней участвовали десятки специалистов из Израиля и других стран.

За несколько месяцев до операции хирурги имплантировали девочкам в голову специальные силиконовые мешки. Дополнительная кожа понадобилась, чтобы закрыть череп в месте разделения. Во время планирования операции врачи использовали 3D-моделирование, чтобы визуализировать головы девочек во всех подробностях.