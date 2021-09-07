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В Киеве мужчину в инвалидной коляске не пустили в метро.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В столице Украины на станции метро Почайная мужчину в инвалидной коляске не пропустили в вестибюль. Видео публикует telegram-канал «Киев Сейчас».

На кадрах видно, как сотрудники метрополитена и полиции преграждают путь пассажиру инвалидном кресле, который буйно выражает свои эмоции, кричит на своих обидчиков. По официальным данным правоохранители воспрепятствовали попаданию мужчины в метро из-за отказа надеть маску и от его сопровождения. Стоит отметить, что согласно правилам метро для обязательного сопровождения надо метрополитен уведомить за час до поездки и сообщить точный маршрут.

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