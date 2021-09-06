Полет модели истребителя Су-75 сняли на видео

Пользователь YouTube Anton Valagin опубликовал видео полета модели перспективного российского истребителя Су-75 Checkmate («Шах и мат»). Ролик демонстрирует работу масштабной модели самолета и особенности ее конструкции.

Судя по иностранной речи за кадром, масштабную модель самолета изготовили не в России. Внешне модель является детализированной копией образца истребителя Су-75 Checkmate, представленного на МАКС-2021. Так, подвижное сопло двигателя модели имитирует управляемый вектор тяги, а полностью действующие рули высоты и направления повторяют таковые на модели Checkmate.