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Полет модели истребителя Су-75 сняли на видео

Александр Кузьмин
47 минут назад

Пользователь YouTube Anton Valagin опубликовал видео полета модели перспективного российского истребителя Су-75 Checkmate («Шах и мат»). Ролик демонстрирует работу масштабной модели самолета и особенности ее конструкции.

Судя по иностранной речи за кадром, масштабную модель самолета изготовили не в России. Внешне модель является детализированной копией образца истребителя Су-75 Checkmate, представленного на МАКС-2021. Так, подвижное сопло двигателя модели имитирует управляемый вектор тяги, а полностью действующие рули высоты и направления повторяют таковые на модели Checkmate.

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