Петербургу вернули переделанный в жилье блокадный поезд

В Сибири обнаружили переделанный под бытовку трамвайный поезд, которым перевозили солдат для защиты блокадного Ленинграда. Раритетный транспорт вернули в Санкт-Петербург, чтобы возвратить ему облик военных лет, сообщает издание «Фонтанка.ру».

Фото: ПК «Транспортные системы» ПК «Транспортные системы»

На два вагона поезда типа ПС времен Великой Отечественной войны наткнулись под Новосибирском. Как сообщает компания ПК «Транспортные системы», которая перевезла остатки трамвая в Петербург, транспорт прослужил после окончания войны в 1945 году еще около 20 лет. После капремонта ленинградские трамваи попадали в разные уголки СССР. Найденные два вагона сначала работали на новосибирских маршрутах, а затем один из них оборудовали под временное жилье для рабочих электровакуумного завода, а второй вывезли на базу отдыха СКБ «Сибэлектротерм» недалеко от города.

«Долгое время считалось, что не сохранилось ни одного вагона типа ПС, но недавно в Новосибирске обнаружились сразу два таких раритета в удивительной степени сохранности. Под множеством слоев масляной краски до сих пор блестит лак на деревянных деталях интерьера и до сих пор читаются бортовые номера — 86 и 267. По документам 267-й прибыл в Новосибирск в декабре 1964 года, а 86-й — в апреле 1965 года», — сообщает пресс-служба «Транспортных систем».

Трамвай в осажденном Ленинграде не работал лишь несколько месяцев зимой с 1941 на 1942 год. Поезда из подобных вагонов стали пускать в апреле 1942-го в первую очередь. В ближайшее время находку передадут в Музей городского электрического транспорта на реставрацию. Работы планируется завершить к 80-й годовщине пуска трамвая в осажденном Ленинграде.