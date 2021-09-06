Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 39 млн россиян

Около 39 млн россиян получили обе дозы вакцины от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее слова приводит ТАСС.
"46 млн получили прививку первым компонентом и почти 39 двумя компонентами", — сказала она на Всероссийской неделе охраны труда.
По последним данным оперштаба, в России было выявлено 17 856 случаев коронавируса, из них 7% не имели клинических проявлений болезни.
За минувшие сутки зафиксировано также 790 летальных исходов, полностью выздоровели 14 276 пациентов.
Ранее Татьяна Голикова отмечала, что в РФ для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо, чтобы как минимум 80% населения (это более 90 млн человек) переболели COVID-19 или вакцинировались.
Глава ведомства Анна Попова отмечала, что осенью в стране может вырасти число заболевших COVID-19, так как начался сезон, когда люди возвращаются из отпусков и начинают чаще контактировать друг с другом.
По ее словам, коронавирус как респираторная инфекция "обеспечит себе рост", если россияне не будут прививаться. В Роспотребнадзоре также напомнили о важности вакцинации для защиты от разных штаммов коронавируса.