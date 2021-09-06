Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 39 млн россиян

Около 39 млн россиян получили обе дозы вакцины от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее слова приводит ТАСС.

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"46 млн получили прививку первым компонентом и почти 39 двумя компонентами", — сказала она на Всероссийской неделе охраны труда.

По последним данным оперштаба, в России было выявлено 17 856 случаев коронавируса, из них 7% не имели клинических проявлений болезни.

За минувшие сутки зафиксировано также 790 летальных исходов, полностью выздоровели 14 276 пациентов.

Ранее Татьяна Голикова отмечала, что в РФ для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо, чтобы как минимум 80% населения (это более 90 млн человек) переболели COVID-19 или вакцинировались.

Глава ведомства Анна Попова отмечала, что осенью в стране может вырасти число заболевших COVID-19, так как начался сезон, когда люди возвращаются из отпусков и начинают чаще контактировать друг с другом.