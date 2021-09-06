Dunlop развивает экологическую программу «ЭкоПатруль Dunlop»

В Тверской области состоялась вторая акция в рамках эко-программы «ЭкоПатруль Dunlop», которую инициировала компания «Данлоп Тайр СНГ», российское представительство одного из мировых лидеров в производстве автошин – японской корпорации Sumitomo Rubber Industries Ltd.

Фото: «ДО» «ДО»

Акция прошла совместно с партнером компании ООО "Дмитровский завод РТИ", одним из крупнейших в России заводов по переработке отходов шин.

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В этом году компании-инициаторы решили расширить географию деятельности и провели очистку несанкционированной свалки шин в деревне Лебедево Калининского района Тверской области.

Участники мероприятия, в числе которых были представители отдела продаж, технической службы, маркетинга и бухгалтерии «Данлоп Тайр СНГ», погрузили и отправили на переработку более 8 тонн выброшенных шин. В работе приняли активное участие заместитель генерального директора завода РТИ, Михаил Платков, и группа волонтёров из Тверского Государственного Университета. Присутствовали также представители областной администрации.

Правильная утилизация шин очень важна для сохранения окружающей среды. Выброшенная покрышка разлагается в природе более ста лет, выделяя в воздух и почву токсичные вещества. Поэтому использованные шины отнесены к отходам четвертого класса опасности, их нельзя просто выбрасывать, а необходимо специальным образом перерабатывать.

Кроме того, покрышки часто являются причиной возгораний. Так, на свалке в деревне Лебедево уже происходило возгорание летом 2021. На тушение пожара потребовалось 5 дней. Сгоревшие шины очень сложно собрать и в дальнейшем утилизировать: потребуются серьёзные установки для пиролизной переработки.

Генеральный директор ООО «Данлоп Тайр СНГ», господин Масахиро Ошима, по итогу акции поблагодарил всех участников «ЭкоПатруля Dunlop» и заявил: «Хотя это «капля в море», учитывая территорию России, но, я считаю, что постепенно, повторяя подобные мероприятия, мы сможем внести весомый вклад в сохранение окружающей среды!»

Корпоративная социальная инициатива «ЭкоПатруль Dunlop» и дальше продолжит деятельность по повышению экологической сознательности населения, внося свой вклад в улучшение экологии. Помимо экологических акций, в Центральном регионе созданы и функционируют пункты сбора использованных покрышек и организованы дополнительные экологические рейды по ликвидации несанкционированных свалок шин. Итогом программы «ЭкоПатруль Dunlop» в 2021 году станет строительство второй детской площадки, которая появится уже в конце сентября.

Резиновая крошка, образующаяся при переработке шин, используется для создания покрытий детских и спортивных площадок, стадионов, беговых дорожек, и даже в производстве новых шин и других резинотехнических изделий, резиновый порошок применяется в качестве добавок в асфальт, битумы и другие технические смеси.

В рамках экологической инициативы «ЭкоПатруль Dunlop» ее организаторы создали пункты бесплатного приема шин от населения – вышедшие из употребления покрышки можно сдать в брендированные контейнеры, расположенные в Москве, Московской и Тверской областях.