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Россиян предупредили об опасной лихорадке Западного Нила

News.ru
42 минуты назад

Югу европейской части России грозит лихорадка Западного Нила. Это связано с увеличением числа комаров, переносящих болезнь. Об этом сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Россиян предупредили об опасной лихорадке Западного Нила
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что это связано с высокой температурой в регионе, а также повышенной влажностью. Всё это способствует увеличению числа насекомых в сентябре-октябре текущего года. Заболевание может сопровождаться поражением центральной нервной системы человека, а также привести к смерти.

Летальность составляет до 14%. Так, в 2010 году в результате эпидемической вспышки этой лихорадки только на территории Волгоградской области было зарегистрировано 413 случаев заболевания людей, — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Ранее переболевшая лихорадкой Западного Нила москвичка в беседе с NEWS.ru рассказала о симптомах заболевания, а также о том, как ей удалось справиться с вирусом. По её словам, лечиться ей пришлось больше месяца.

Как сообщила женщина, инфекцию она подхватила в Тверской области несколько лет назад во время похода в лес за грибами. Первые симптомы появились уже спустя пару дней и начали стремительно развиваться. Сначала появились сильная слабость и головная боль, как при тепловом ударе, затем началась изнуряющая тошнота. В течение суток состояние только ухудшалось, поднялась температура, боль в голове распространилась на шею, а рвота не приносила никакого облегчения. Тогда было решено срочно возвращаться в Москву.

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