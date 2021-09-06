Россиян предупредили об опасной лихорадке Западного Нила

Югу европейской части России грозит лихорадка Западного Нила. Это связано с увеличением числа комаров, переносящих болезнь. Об этом сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Отмечается, что это связано с высокой температурой в регионе, а также повышенной влажностью. Всё это способствует увеличению числа насекомых в сентябре-октябре текущего года. Заболевание может сопровождаться поражением центральной нервной системы человека, а также привести к смерти.

Летальность составляет до 14%. Так, в 2010 году в результате эпидемической вспышки этой лихорадки только на территории Волгоградской области было зарегистрировано 413 случаев заболевания людей, — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Ранее переболевшая лихорадкой Западного Нила москвичка в беседе с NEWS.ru рассказала о симптомах заболевания, а также о том, как ей удалось справиться с вирусом. По её словам, лечиться ей пришлось больше месяца.