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В России за сутки выявили 17 856 новых случаев коронавируса

News.ru
1 час назад

Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в РФ выросло на 17 856, до 7 030 455. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В РФ за сутки выявили 17 856 новых случаев коронавируса
Фото: NEWS.ruNEWS.ru

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 276. За время пандемии выздоровели 6 285 007 человек. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 790 против 793 днём ранее. Всего от инфекции умерли 187 990 пациентов. 7% заболевших переносят заболевание без клинических проявлений, темп прироста составляет 0,25%.

Ранее сообщалось, что в Минздраве заканчивают обновление методических рекомендаций по лечению коронавируса. В новой, 12-й версии могут появиться альтернативные схемы лечения, недавно зарегистрированные препараты и те, которые не предназначены для лечения коронавируса, но имеют подтверждённую эффективность. Сейчас в России действует 11-я версия рекомендаций, выпущенная в мае. Она утверждена замминистра здравоохранения РФ Евгением Камкиным и основана на Международной классификации болезней 10-го пересмотра.

Общество,Минздрав РФ,Россия,
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