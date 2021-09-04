В РПЦ призвали христиан покинуть Афганистан

«Мы обеспокоены тем, как будет развиваться ситуация в пограничных странах и, конечно, мы обеспокоены тем, что терроризм будет экспортироваться из Афганистана в другие страны и в нашу страну. Причин для беспокойства очень много, а причин для вступления в прямой контакт с талибами пока у нашей церкви нет», — сказал представитель митрополит Иларион.