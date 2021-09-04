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Мигрантов в России обяжут получать карты с чипами о дактилоскопии

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

С 29 декабря этого года Министерство внутренних дел России начнет выдавать мигрантам пластиковые карты, в которые будет встраиваться электронный носитель с данными о прохождении дактилоскопии и фотографии. Соответствующий проект приказа ведомства есть в распоряжении ТАСС.

Мигрантов обяжут получать карты с чипом о пройденной дактилоскопии
Фото:  depositphotos depositphotos

Уточняется, что пластиковые карты с чипами будут выдавать при наличии технической возможности. Если же ее нет, то в карте электронного носителя не будет.

Ранее стало известно, что для трудовых мигрантов, а также иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней, введут обязательную дактилоскопию. В МВД отметили, что данный закон также предусматривает контроль за соблюдением требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России, основам законодательства и за выдачей иностранным гражданам соответствующего сертификата.

В июле стало известно, что МВД будет выдворять и запрещать въезд в Россию мигрантам, участвующим в массовых драках.«Приняты решения о неразрешении въезда указанным иностранным гражданам в Россию. Если они самостоятельно не покинут территорию — будут приняты меры по их депортации», — уточняет ведомство.

Общество,МВД,ИТАР-ТАСС,Россия,
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